AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, tarihsel ve yaygın bir söylem olarak "Kütahya’nın lobisi yok" kanaatini kıracak etkinliklerden biri olarak gördükleri bu yıl ikincisi düzenlenen İzmir Kütahya Tanıtım Günleri programına iştirak ettiklerini ifade etti.

İzmir Karşıyaka da düzenlenen ve 4 gün süren tanıtım günlerinin, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hem İzmir’de yaşayan Kütahyalıların hem de İzmirlilerin yoğun teveccühüne mazhar olduğunu söyleyen İl Başkanı Mustafa Önsay, ”Kütahya’mızı en iyi şekilde temsil eden Belediye Başkanlarımıza, Kültür Müdürlüğümüze, kadın kooperatiflerimize çok teşekkür ediyorum. İzmir’den sonra İstanbul, Ankara ve Bursa’daki hemşerilerimizle buluşacağımız Kütahya Tanıtım Günlerini de organize etmemiz gerekiyor. Siyaset, Bürokrasi, Sivil Toplum ve İş Dünyası olarak şehrimizin tanıtımına katkı sunmak hepimizin görevidir. Son dönemde yakaladığımız birlik ve beraberlik havasının bizi bu hedeflere ulaştıracağına inanıyorum” diye konuştu.