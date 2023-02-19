AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, deprem bölgesinde kurulan çadır kentlerde yaşayan depremzede çocuklara oyuncak dağıttı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, deprem bölgesinde kurulan çadır kentlerde yaşayan depremzede çocuklara oyuncak dağıttı.

“Bir çocuğun gülüşü dünyalara bedel” diyen İl Başkanı Önsay, “Hatay’da kurulan çadır kentlerde yaşayan depremzede çocuklarımıza oyuncak dağıttık. Çocuklarımızı mutlu ederek azda olsa yaralarını sarmak zor günler yaşadığımız şu süreçte bizler için altın değerinde. Devlet millet el ele, bu zor dönemi hep birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.