AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın TBMM’de yaptığı konuşmada, “Domaniçli kömür bulamıyor” şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın TBMM’de yaptığı konuşmada, “Domaniçli kömür bulamıyor” şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Başkan Önsay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Alıştığımız üzere yine malum Kütahya Milletvekili olduğunu iddia eden şahsın yalan beyanları ve algı oyunlarıyla gazete manşetlerinde bugün de karşılaştık. Kendi beyanına göre, “Domaniç kömür bulamıyor” şeklinde bir iftirası söz konusu. Göreve geldiğimiz günden itibaren Domaniç teşkilatımızın bayram ziyaretimizde kömürle ilgili bize aktardıkları, piyasanın 4 bin 500, 5 bin 500 civarında seyrettiği ve bu durumun ülkemizde doğalgazın yüzde 75 oranında devlet tarafından süspanse edildiği, yüz liralık faturanın sadece 25 TL’sinin vatandaşlar tarafından ödendiği, 75 liranın devlet tarafından karşılandığı bir ortamda kömür hususunda fiyat yükselmesi yüzünden mağdur olduklarını bildirdiler. O dönem kendilerine durumu aktardığımız Kütahya Valimiz Ali Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve yine İl Genel Meclisi yetkilileriyle defalarca bir araya gelerek bu mevzuyla ilgili bir şey yapmamız gerektiğini ortaya koyduk. Sonrasında TKİ ile görüşmeleri gerçekleştirdik. Normalde bugüne kadar böyle bir uygulama olmamasına rağmen valimizin de büyük desteği ile Dübecik A.Ş. üzerinden 10 Ekim tarihinden itibaren doğalgaz hizmeti alamayan ilçelerimizin tamamına kömür veriyoruz” dedi.

“Kömürün ton fiyatı 4-5 bin TL değil, 2 bin 870 TL”

Başkan Önsay ”Bu verdiğimiz kömürün ton fiyatı 2 bin 870 TL. Gerek Domaniç’te, Aslanapa’da, Altıntaş’ta, Dumlupınar’da, önümüzdeki haftadan itibaren ise Pazarlar ve Şaphane ilçelerimizde kömür sevkiyatının gerçekleşmesi ile tüm vatandaşlarımızın kömür almasını sağlıyoruz. Bahsettiğim gibi kömürün tonu da 4 -5 bin TL değil, 2 bin 870 TL’den üzerine hiçbir kar konmadan hatta bir kısım masraflar sübvanse ederek vatandaşlara ulaştırıyoruz. Vekilin iddia ettiği gibi, ne Domaniç, ne diğer ilçelerimiz, nede Kütahya merkezimiz sahipsiz değildir. AK Parti İl Teşkilatı ve Hükümetimiz vatandaşlarımızın uygun şartlarda hayatlarına devam etmesi ve ihtiyaçlarını karşılama hususunda elinden geleni yapmaktadır. Milletvekilinin bu tip yalanlara, algı operasyonlarına son vermesini ve memleketimiz için faydalı beyanlarda, önerilerde bulunmasını her zaman olduğu gibi kendisinden beklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.(EFE-)