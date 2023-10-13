AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) yeni öğretim yılı oryantasyon programında üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Dumlupınar Üniversitesi yeni öğretim yılı oryantasyon programına katılan İl Başkanı Mustafa Önsay ve Gençlik Kolları Başkanı Melih Berk Sildir üniversiteli gençlerle sohbet etti.

Büyük ve güçlü Türkiye’nin mimarları, gençlere güvendiklerini ve her daim destekçileri olmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Önsay, ayrıca üniversitede çeşitli projeler gerçekleştiren öğrenci toplulukları ile istişarelerde bulundu.