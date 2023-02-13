AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Türkiye’de 10 ili etkileyen büyük depremin ardından yaptığı açıklamada, acı sürecin devlet-millet el ele hep birlikte aşılacağına inancının tam olduğunu ifade etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Türkiye’de 10 ili etkileyen büyük depremin ardından yaptığı açıklamada, acı sürecin devlet-millet el ele hep birlikte aşılacağına inancının tam olduğunu ifade etti.

10 ili etkileyen iki büyük depremi ülkece acı bir şekilde yaşadıklarını belirten Başkan Mustafa Önsay, “Tüm memleket hızlı bir şekilde topyekun yardım seferberliği başlattı. Bizler de ilçelerimizle birlikte tüm teşkilat olarak depremin ilk saatlerinden itibaren hem bölgeye yardım ekibi gönderdik hem de ilimizde toplanan yardımların teşkilatımızda koordinasyonunu sağlayarak bölgeye intikalini gerçekleştirdik. Bu acı süreci devlet millet el ele hep birlikte aşacağımıza inancımız tam. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Hep birlikte aşacağız” şeklinde konuştu.