AK Parti Emet 8.Olağan kongresinde konuşan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Bor Karbür Fabrikası’nın Emet ilçesine yapılacağını ifade etti.

İktidarları döneminde en çok kamu yatırımı alan ilçelerin başında Emet’in geldiğini söyleyen Başkan Önsay,” Hiç kimse merak etmesin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ında ifade ettikleri gibi dünyanın en modern 5 bin ton kapasiteli Bor Karbür Fabrikası Emet’imize yapılacaktır “dedi.

Geçen yıl Emet Tavşanlı yolunda kalan 8 kilometre yolun açılışını da gerçekleştirdiklerini belirten Önsay, ”Emet-Tavşanlı yolunu 20 dakikaya indirdik. Emet-Simav yolu yapımı ile bu iki ilçe arasını da 20 dakikaya indirdik. İnşallah şimdi Hisarcık- Gediz yolu çalışması ile Emet Gediz arasını da 20 dakikaya indiriyoruz. 2026 yılı sonunda bu yolumuzda hizmette olacak” diye konuştu.