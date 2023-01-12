Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, meclisin faaliyetlerini ve yeni yıl hedeflerini anlattı.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, meclisin faaliyetlerini ve yeni yıl hedeflerini anlattı.

2005 yılında Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde 5302 sayılı yasanın yerel yönetimleri güçlendirdiği belirten Yılmaz, “Eskiden köy hizmetleri marifeti ile DSİ ve YSY marifetleri ile yapılan yatırımların tamamı İldeki seçilmiş insanları devredildi. Bizlerde o günden bugüne Kütahya’mızın 20 yılını planlıyoruz ve Kütahya coğrafyasının il ve ilçe sınırları içerisinde yüzde 90’ına hizmet götürüyoruz. İl içerisinde Milli Eğitim’den kültüre sağlıktan tarıma spordan emniyete bütün birimlere dokunuyoruz koordineli halde çalışıyoruz. Belediye sınırları dışında yol su imar ağaçlandırma park bahçe gibi konularda da çalışırız. Bu yasa çıktıktan sonra uzun yıllar altyapıya elin verdik. Alt yapı çalışmaları ile birlikte köyde projelerinde ağırlık verdi çünkü köylerimizin altyapılarını güçlendirmek ve şehirdeki imkanlara kavuşturmak gerekiyordu ama bugün itibarıyla son 3-4 yıldır altyapıda aldığımız mesafeleri göz önünde olarak kırsalda gelir getirici kadınlara gençlere diğer sektörlere hizmet edici bir çalışma yapıyoruz" dedi.

"2022’yi 67 kilometrelik bir sıcak asfalt çalışması ile yılı tamamladık"

2022 yılı bütçemiz 431 milyon lira yedek bütçenin yanı sıra 77 milyon köydesin desteği geldiğini aktan Musa Yılmaz, “Pandemi döneminde ve geriye doğru baktığımızda hiçbir dönemde özel idareye gelen ödenekler kısıtlanmadı ve artarak devam etti. 2022 yılında yaptığımız yol 45 kilometrelik bir sıcak asfalt tasarladık. 67 kilometrelik bir sıcak asfalt çalışması ile yılı tamamladık. Bütün alanlarda planladığımızın üzerinde bir performans sergiliyoruz. 138 kilometre bir katı satı kaplama yaptık il genelinde yaptık biz bu çalışmayı normalde hedefimiz 108 kilometreydi, 138 kilometrelik bir performans sergiledik. Özel idare olarak bugüne kadar sıcak asfalt çalışmalarında büyük bir başarılarının yanı sıra yol çizgileri köprü menfez işaretlemelerde bütçemizin büyük bir kısmını kapsıyor. Böyle lüks konforlu yollar bunların hepsinin beraberinde geliyor. Bizler köylerin altyapısı çok önem veriyoruz GES projesine son yıllarda büyük destek katkı veriyoruz. Önümüzdeki köyde spor programında da özellikle elektrik enerjisi faturası fazla gelen köylerimize güneş enerjisi yapması konusunda köy muhtarlarımıza teklif götürüyoruz" diye konuştu.

"Tarıma ise 22 milyon liralık bir hibe ayırdık"

Spor alanında yapılan çalışmalardan bahseden Yılmaz, “Spor alanında 31 adet sentetik futbol sahası yaptık sadece geçen yıl, bizler bunları nerelere yapılacağını belirlerken köylerin büyüklüğü köylerde Spor kulübü olup olmaması taşıma merkezi okulların olup olmaması bunlar ciddi bir planlamadan meclis üyelerinin aldığı orta karar sonrasında geçiriyoruz. Bunların yanı sıra 25 adet basketbol ve voleybol sahası yaptık köylerimize 100 adette basket potası kurduk. Bunların yanı sıra köy meydanlarının Spor aletleri ile tanıştırdık. Tarıma ise 22 milyon liralık bir hibe ayırdık geçen yıl çiftçi katkısını ve hesaplarsak u 28 milyon lira bu hibe tamamen karşılıksız olarak verdiğimiz tarım il müdürlüğü ile yaptığımız çalışma sonucunda köylerimizin tohum ihtiyacını karşıladık. Kütahya’da ekilebilir arazileri yüzde 20’sini yakından tohum ihtiyacını 100 bin dekarı geçirebilecek miktarda tohum miktarını karşıladık" diye konuştu.

Turizm alanında yapılan çalışmalardan bahseden Yılmaz, “Turizm alanında ise Frig karşılama merkezini yaptık geçen yıl bu bizim için bir özentiydi bunu başardık. Yol üzerinden geçen yolculara ilimizin tarihini ve turizmini turistik alanlarını gösterecek tesislerde kuruldu. Bunun yanı sıra Aizanoi’yi tarihinde hiç görülmemiş miktarda ilimizin en büyük turizm yatırımlarından kaynak ayırdık. Özel sektör ile işbirliği yaparak ciddi kaynaklara aktardık. Murat Dağı’na bir kayak merkezi yaptık şu anda bitmek üzere. İl içerisinden il dışından giden vatandaşlarımıza sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir merkez kurduk. Dumlupınar bizim için çok önemli tarihimize çok büyük bir kıymet veriyoruz. Dumlupınar’a diyorum Roma müzesi yapıyoruz. ayrıca bir seyir terası yaptık geçen yıl. Bunun yanı sıra Gediz’e bir gençlik merkezi kuracağız" şeklinde konuştu.

Toplantıya AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay da katıldı.