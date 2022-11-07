Kütahya’nın Gediz ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, muhtarların beklenti ve isteklerini dinledi.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, muhtarların beklenti ve isteklerini dinledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz,” Gediz ilçemizde muhtarlarımızla bir toplantı yaparak, Özel İdare, KÖYDES ve birlik aracılığıyla ilçemize 2022 yılında yaptığımız hizmetleri ve yatırımları değerlendirdik. Önümüzdeki sene için genel olarak öncelikleri tespit etme noktasında talepleri aldık. Sohbet havasında geçen toplantımızda bölge muhtarlarımız memnuniyetlerini dile getirdiler ve yapılan hizmetler için teşekkür ettiler. Ayrıca beklentilerini ve isteklerini de ilettiler. Tüm muhtarlarımızın hayırlı hizmetler yapmalarını temenni ediyor, gösterdikleri samimiyete teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıya, Gediz İl Genel Meclisi üyesi Bünyamin Özer de katıldı.