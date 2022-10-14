Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, oda organ yenileme seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulunarak, “Seçimlerimizi 3 Kasım Perşembe günü gerçekleştireceğiz” dedi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, oda organ yenileme seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulunarak, “Seçimlerimizi 3 Kasım Perşembe günü gerçekleştireceğiz” dedi.

Türkiye’de özel sektörü temsil eden en önemli yapı olan oda ve borsalarda organ yenileme seçimlerinin ekim ayı itibarıyla başladığını belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Biz de Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2022-2026 dönemine ilişkin meslek komite ve meclis üyesi seçimlerimizi 3 Kasım Perşembe günü sandık başına giderek gerçekleştireceğiz. Süreci odamızın kimliğine, tarihine yakışır bir şekilde yürütmek adına büyük hassasiyet gösteriyoruz. Her zaman olduğu gibi yine birlik ve beraberlik çerçevesinde Samsun adına çalışmaya devam edeceğiz. Seçimlerin şimdiden camiamız ve şehrimiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.