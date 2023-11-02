SAMSUN (İHA) – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Kruvaziyer turizminin Samsun’a ticari anlamda hareketlilik getireceğine inandığını söyledi.

Astoria Grande adlı Rus kruvaziyer gemisi, Samsun Limanına demir attı. Yıllar sonra yolcu gemisinin geldiği Samsun’da turist kafilesi coşkulu bir şekilde karşılandı. 1 gün boyunca şehirde gezecek olan turistler, Samsun’da çeşitli aktivitelere katılıp, alışveriş yapacaklar. TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kruvaziyer gemisi turlarının ekonomik açıdan Samsun’a olumlu yansıyacağını ifade ederek, açıklamalarda bulundu.

“Kruvaziyer turizminin Samsun’a ticari anlamda çok ciddi bir hareketlilik getireceğine inanıyorum”

Turların ticari anlamda Samsun’a olumlu yansıyacağını ifade eden Başkan Salih Zeki Murzioğlu, “Astoria Grande adlı Rus kruvaziyer gemisi, bugün Samsun Limanına demir attı. Bir günlük ziyarette 861 yolcu ve 442 personel ile toplam bin 303 kişi Samsun’u ziyaret etmiş olacak. Bu çok önemli bir fırsat. Biz Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak Rusya ile ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi adına bugüne kadar pek çok girişimde bulunduk. Yaptığımız bu çalışmaların Rusya’da Samsun’un bilinirliği noktasında bir hafıza oluşturduğunu görüyoruz. Bundan sonra önemli olan bu birikimi sürdürülebilir kılmak. Bugün kentimizi ziyaret edecek olan binin üzerinde misafirimiz, ülkelerine döndüklerinde şehrimizde karşılaştıkları doğal ve tarihi güzellikleri ile şehrimizin alışveriş çerçevesinde hizmet ve ürün kalitesiyle de edindikleri gözlemleri aktaracaklar. Bu bir başlangıç önümüzdeki sene için planlanmış çok daha fazla ziyaret olduğunu biliyoruz. Şehrimizin turistik anlamda çok kıymetli argümanları var. Bunların ekonomiye kazandırılması noktasında destekleyici olmamız çok önemli. Edinilen her olumlu deneyim şehrimize olan talebi dolayısıyla da ziyaretin süresini ve sıklığını artıracaktır. Bu girişimin Samsun’a ticari anlamda çok ciddi bir hareketlilik getireceğine inanıyorum” dedi.