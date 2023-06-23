Ankara Mamak Belediyesi portatif yüzme havuzlarına kayıt 3 Temmuz’da başlıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, göreve geldiği günden bu yana “Mamak’ta Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmayacak” anlayışı ile çalışmalar gerçekleştiriyor. Mamak’ta yüzme havuzlarının sayısını her geçen gün arttıran Mamak Belediyesi, portatif havuzları ile de çocuklara yüzme öğretiyor.

Lalahan, Şafaktepe, Mutlu Ege, Kartaltepe, Altınevler ve Durali Alıç Mahallelerinde kurulan portatif havuzlar, yaz tatiline giren öğrencilere eğitim vermek için hazır. Yüzme havuzlarında çocuklar, yüzme hocaları ve yüzme eğitimi aletleri ile kolayca yüzme öğreniyor. Çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunulurken, yüzme konusunda lisans yapmak isteyen çocuklar için de iyi bir başlangıç yapılmış oluyor.

“Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta yüzme bilmeyen çocuk kalmasın sloganımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yaz da yüzme havuzlarımızla çocuklarımızın, vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzumuz, Ekin Yüzme Havuzumuz ve Mamak Yüzme Havuzumuzun yanı sıra Lalahan, Şafaktepe, Mutlu Ege, Kartaltepe, Altınevler ve Durali Alıç Mahallelerimizde portatif havuzlarımızla bütün yaz yüzme eğitimleri verecek, her yaz olduğu gibi binlerce çocuğumuza yüzme öğreteceğiz” dedi.