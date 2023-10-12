Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (ASKF) Başkanı Murat Cengiz, Kütahya’nın, mevcut 37 bin lisanslı sporcu ve 124 kulüp ile Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ifade etti.

Dumlupınar Kapalı Spor Salonunda düzenlenen ’Sporda Yılın Enleri’ ödül töreninde bir konuşma yapan Cengiz, bir yılda sadece futbolda 21 ayrı organizasyon yaptıklarını dile getirdi.

Başkan Cengiz, "Kütahya’da futbol ağırlıklı olmak üzere 124 tane kulübümüz var. 293 tane takım var. Kütahya’da lisanslı 37 bin sporcumuz var. Her yıl 6-7 bin arasında dönüşüm oluyor. Geçen sezon Kütahya’da sadece futbolda 21 tane organizasyon yaptık. Kütahya’ya 56 takımımız geldi. Kütahya futbolda 10 takımız çeşitli illere giderek müsabakalarını tamamladılar. Amacımız geleceğimiz teminatı çocuklarımızı, gençlerimizi hem futbol sahalarına hem de spor salonlara getirmek, çocuklarımızı spora yönlendirmek. Ailelere çocuklarını spora gönderdikleri için minnettarız. Hem müsabaka, hem sporcu hem de kulüp sayısında Türkiye’de 6. sırasındayız. Sadece Tavşanlı ilçemizde 40 spor kulübümüz var. Bunun 33 tanesi futbol. Bu rakam 40 ilin üzerinde. Profesyonel bir takımız var, o da Belediye Kütahyaspor. Gençlerimize önem veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.