Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik’te yapımı devam eden Serik Kongre ve Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Böcek, vatandaşların daha kaliteli, konforlu ve güvenli seyahat etmesi amacıyla Serik Karadayı Mahallesi’nde bitme aşamasına gelen sıcak asfalt çalışmasını da yerinde inceledi.

Başkan Muhittin Böcek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya ziyareti sırasında Serik’e gelişinin 93. Yıldönümünde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Serik yatırım turunda Başkan Muhittin Böcek’in ilk durağı Serik Karadayı Mahallesi oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir 2.5 km’lik alanda sürdürülen çalışmalar hakkında Başkan Muhittin Böcek’e bilgi verdi.

5 milyon TL’lik sıcak asfalt çalışması

Boğazkent Karadayı arasındaki grup yolunun çok kullanılan bir yol olduğuna dikkat çeken Başkan Muhittin Böcek, “Bir taraftan turizm yönüyle bir taraftan grup yolu olması sebebiyle burası son derece önemli yol. 5 milyon lira maliyeti olan yolumuzun sıcak asfalt çalışmasını tamamladık. İnşallah sevgili hemşehrilerimiz en güzel şekilde yolumuzu kullanır. 913 mahallemiz var. Eksiği olan yollarla ilgili de çalışmalarımızı program dahilinde sürdürüyoruz” dedi.

Serik Kültür Merkezi’ni inceledi

Başkan Muhittin Böcek daha sonra Serik Kongre ve Kültür Merkezi Düğün Salonu inşaatında incelemelerde bulundu. Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin ve yüklenici firma yetkili Başkan Böcek’e çalışmaların geldiği son nokta hakkında bilgi verdi. Kamu yararı olan projeleri devam ettirdiklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek şöyle konuştu: “Göreve geldiğimde Serik Kültür Merkezi sadece temeli atılmış bir alandı. Buradaki salonumuz tüm sivil toplum örgütleri, kuruluşlar, siyasi partiler, herkesin halkın kullanabileceği bir alan olacak.”

Düğün salonu tamamlanıyor

Yüklenici firmadan bir ayda projenin düğün salonu kısmının tamamlanacağı sözünü aldıklarını söyleyen Başkan Böcek, “Hemen yan tarafta kültür merkezinin devamı var. Alt yapısıyla her şeyiyle beraber sevgili Serikli hemşehrilerim burayı kullanmaya başlayacaklar. 61,5 milyon lira para harcandı. Bundan sonra da eksiklerini hızla tamamlayıp Serik halkının hizmetine açmış olacağız” diye konuştu.

Çok amaçlı proje

Serik’in Gedik Mahallesi’nde 20 bin 140 metrekare alan üzerine inşa edilen Serik Kültür Merkezi ve Düğün Salonu Projesi, iki ayrı bloktan oluşuyor. İnşaat faaliyetlerinin tamamlanmak üzere olduğu, yaklaşık olarak 2 bin metrekarelik inşaat alanına sahip tek katlı blok; ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılamak üzere bin kişi kapasiteli düğün salonu ve çok amaçlı salon olarak planlandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçe kongre, konferans, kültürel etkinlik ve düğün gibi organizasyonlara hizmet verecek önemli bir merkeze kavuşacak.