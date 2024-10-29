Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 14’üncüsü gerçekleşen Antalya Kitap Fuarı’na Antalyalıların yoğun ilgisi sürüyor. Kitap Fuarı’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ediyor kitabını imzalıyor.

14. Antalya Kitap Fuarı, dördüncü gününde Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 271 yazar, 225 ulusal ve uluslararası yayınevini kitapseverlerle buluşturduğu kitap fuarı ziyaretçi akınına uğruyor. “İnsan Olmak” temasıyla düzenlenen Antalya Kitap Fuarı’nda okurlar, hem sevdikleri yazarlar ile tanışma fırsatı bulurken hem de bol bol kitap alma şansı buluyor.

Başkan Böcek’e okurlardan büyük ilgi

Kitap Fuarının 4’üncü gününde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de bu yılki fuarda ilk kez okurlarıyla buluştu. İlk kitabı “Ben bu Şehre Aşığım” ve “İkinci Yaşam: Siyaset ve İhanet” isimli kitaplarını imzalayan Başkan Muhittin Böcek, Antalyalılardan yoğun ilgi gördü. İtalya’nın Roma şehrinde düzenlenen Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında Türkiye’yi temsil ettiği için Antalya Kitap Fuarı’nın açılış törenine katılamadığını ve bu yüzden üzgün olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Doğum günüm olan 25 Ekim’de Cittaslow Uluslararası Genel Başkan Yardımcılığı’na seçildim. Ama Roma’dan gelir gelmez bu yıl 14’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Kitap Fuarında kitapseverler ve yazarlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Belediye eliyle Türkiye’de yapılan en büyük kitap fuarını gerçekleştiriyoruz. “Okumak Lazım” sloganıyla bir çadırda başladığımız bu yolda şimdi buralara kadar geldik” diye konuştu.

“Bir milyonun üzeri ziyaretçi bekliyoruz”

Son dönemlerde yaşanan kadın cinayetleri ve bebek katliamlarına çok üzüldüklerine dikkat çeken Başkan Böcek, “Bu yaşananlar hepimizi çok üzdü, birilerine de ders olsun diye “İnsan Olmak” sloganıyla bu yıl fuarımızı açtık. Fuar her geçen yıl daha da artan bir okuyucu kitlesiyle buluşuyor, geçen yıl bir milyonun üzerinde ziyaretçimiz olmuştu inşallah bu senede bir milyonu geçeceğiz diye ümit ediyorum” diye konuştu.

“Üçüncü kitabım için hazırlıklara başladım”

Başkan Muhittin Böcek ayrıca okurlarına da bir sürpriz yaparak, ilk kitabı “Ben bu Şehre Aşığım” ve “İkinci Yaşam: Siyaset ve İhanet” isimli kitapların ardından üçüncü kitabını yazmak için hazırlıklara başladığını müjdeledi. Başkan Böcek, vatandaşlara ve fuara katılan yazarlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

“Yazarlar kitaplarını imzalıyor”

14. Antalya Kitap Fuarı’nın 4’üncü gününde Fatih Tuncay, Zehra Ünüvar, Işık Öğütçü, Nilüfer Gülerman okurlarına kitaplarını imzaladı. Kitap Fuarının dördüncü gününe özellikle öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler, yayın evlerinin stantlarını ziyaret ederek, ihtiyacı olan kitapları alma fırsatı buldu.