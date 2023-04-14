Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, deprem bölgesi Gaziantep’in Nurdağı ilçesini ziyareti sırasında kendisinden tablet isteyen öğrencilerin talebini karşılıksız bırakmadı. Başkan Böcek, öğrencilere eğitimleri için tablet gönderdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesi Gaziantep’te vatandaşları yalnız bırakmıyor. Gaziantep Nurdağı’nda kurduğu koordinasyon merkezinde depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, okulları kapalı olduğu için derslerden geri kaldıklarını söyleyen öğrencilere tablet gönderdi.

Tabletler teslim edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürü Hürdoğan Arslan talepte bulunan öğrencilere tabletlerini teslim etti. Başkan Muhittin Böcek’in selamlarını ileten Arslan, öğrencilere Başkan Muhittin Böcek’in “Derslerinize çok iyi çalışın. Çok iyi yerlere gelin” mesajını da iletti.

Çok çalışma sözü verdiler

Okulları kapalı olduğu için derslerden geri kaldıklarını ve Başkan Muhittin Böcek’ten tablet istediklerini söyleyen öğrenciler ise kısa sürede bu taleplerinin yerine gelmesinin mutluluğunu yaşadı. Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür eden çocuklar, “Derslerimize çok iyi çalışacağız. Muhittin Başkanımızın tablet hediyesiyle eksiklerimizi gidereceğiz ve büyük yerlere ulaşmaya çalışacağız” diyerek söz verdi.

Anne babalardan teşekkür

Çocuklarının isteğini kırmayarak tablet gönderen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür eden anne babalar da, “Antalya Büyükşehir Belediyesi Nurdağı’nda koordinasyon merkezi kurdu. Bizlere her konuda yardımcı oluyor. Çocuklarımızın mutlu olması, eğitimi için her türlü desteği veriyorlar. İlk günden beri yanımızdalar. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i burada gördük tablet isteğimizi söyledik. Lafımızı ikiletmedi tabletleri gönderdi” diye konuştu.