Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Ankara’da gerçekleştirdiği çeşitli ziyaret ve toplantılarda ilçeye kazandırılması planlanan projeler ve yatırımları görüştü.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Ankara’da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bölgesel yatırımları değerlendirmek üzere önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, İlçe Başkanı Bülent Karayılan, dernek başkanları ve muhtarlar da katıldı.

Başkan Sülük, toplantıda Pütürge ve çevresinde devam eden ve planlanan projeleri gündeme taşıdı. Büyük Çay Barajı Yaylası Göleti, Orman İtfaiyesi ve yatırım süreci devam eden Kubbe Dağ Göleti, Orman İçi Göleti, Bakımlı Göleti, Mir Yaylası Göleti gibi birçok önemli projenin detayları ele alındı. Bu projelerin bölgenin tarım, su kaynakları ve orman yönetimi açısından büyük önem taşıdığını belirten Sülük, yatırımların hızlandırılması konusunda istişarelerde bulundu.

Başkan Sülük, toplantının verimli geçtiğini vurgulayarak desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve tüm heyete teşekkür etti. Bölgenin kalkınması için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Pütürge’de devam eden projelere ek protokol imzalandı

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, daha sonra Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcısı ile devam eden projelere yönelik ek protokol imzaladı. Başkan Sülük, sürece verdikleri desteklerden dolayı ilgili kurum ve yetkililere teşekkür etti. Spor Toto Teşkilatı’nın katkılarıyla ilçede hayata geçirilen projelerin hızla ilerlediğini belirten Sülük, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Spor Toto yetkililerine desteklerinden dolayı minnettarlığını dile getirdi. Protokol kapsamında ilçede spor ve sosyal alanların geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

ÇED Dairesi Başkanı Selimoğlu’na ziyaret

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Ankara temaslarında Endüstriyel Yatırımlar ÇED Dairesi Başkanı Fatih Selimoğlu’nu da ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Selimoğlu’na görevinde başarılar dileyen Başkan Sülük, misafirperverliği için teşekkür etti. Başkan Sülük, hemşerilerinin önemli görevlerde yer almasının kendileri için gurur verici olduğunu belirterek, Selimoğlu’na çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretin, bölgesel iş birliği ve projeler açısından verimli geçtiği ifade edildi.