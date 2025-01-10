Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, beraberindeki heyetle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Yapılan ziyaret ile ilgili açıklama yapan Başkan Metin, "Liderimiz, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyfendiyi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız Yaşar Yıldırım eşliğinde; İnşaat Mühendisimiz Musa Sarıalan, Mimarımız Ayşegül Aydın, Nevşehir ili Hacıbektaş ilçemiz Bağımsız Meclis Üyesi Ümit Aysu ile birlikte ziyaret edip daha önceden Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Bey’den görev alarak bölgede incelemeler yaparak restorasyon ve rölöve çalışması yaptığımız Hacıbektaş ilçemizde bulunan Arıcı Baba Türbesi’ne yaptığımız restorasyon ve rölöve projesinin sunumunu gerçekleştirerek Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey’in onay, taktirler ve teşekkürlerini aldık. Bizleri makamında ağırlayarak projemize destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.