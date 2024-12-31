Kayseri Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

2024 yılını geride bırakıp; 2025 yılına adım atarken yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Metin; yeni yılın Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde güçlü, barış ve kardeşlik dolu bir yıl olması temennisinde bulundu. Başkan Metin; “2024’ü uğurlarken, geride kalan yılın tüm zorluklarını, savaşlarını, felaketlerini ve acılarını geride bırakmayı diliyorum. 2025 yılına; umutlarımızı tazelediğimiz, barışa olan inancımızı güçlendirdiğimiz ve kardeşlik bağlarımızı pekiştirdiğimiz bir başlangıç olarak girelim” ifadelerini kullandı.

Başkan Selahattin Metin mesajında; "Koca bir yılı daha geride bıraktık. Millet olarak yeni bir yıla daha girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Umutlarımız, hedeflerimiz doğrultusunda yeni yılda beklentilerimizi hizmet anlamında en iyi şekilde gerçekleştirme adına azim ve kararlılığımız sürecektir. 2024 yılının, ülkemize ve milletimize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.