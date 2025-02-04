Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile birlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’yu ziyaret etti.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ziyarette; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in de takip ettiği ilçeye yapılacak olan kütüphane projesi hakkında Bakan Yardımcısı Mumcu’ya bilgi verdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Selahattin Metin; "Bu yıl içerisinde inşaatına başlayacağımız kütüphanemizin tüm hemşerilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız, Kayseri Milletvekilimiz İsmail Özdemir, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’ya teşekkürediyorum"dedi.