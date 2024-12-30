Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, geçtiğimiz günlerde yağan yoğun kar yağışı sonrası karla mücadelede büyük gayret gösteren özel sektör iş makinesi operatörleri ile bir araya geldi.

Başkan Memiş, Bayburt’ta son 30 yılın en yoğun kar yağışının gerçekleştiğini ifade ederek karla mücadelede üstün performans sergileyen ekiplere teşekkür etti.

Başkan Memiş, "Biz bu şehirde bir arada olursak, güç birliği oluşturursak, sivil toplumu, resmi kuruluşu, belediyesi, özeli, tüzeli bir araya geldiğimiz zaman bu şehir her şeyin üstesinden gelir. Şehir de bunu gördü. Yani herkes sanki kendi evini kurtarırmış gibi, kendi evinin yolunu açarmış gibi eksi 15- 20 derece soğuklarda sabahlara kadar çalıştınız, çalıştık. Buradaki arkadaşlarımıza, belediyede çalışan arkadaşlarımıza, idarecilerimize, başkan yardımcılarımıza, belediye meclis üyelerimize, herkese teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü fazlasıyla hak ettiniz. Allah razı olsun. Bayburt’ta bir arada olduğumuz zaman güçlerimizi birleştirdiğimiz zaman biz birçok şeyin üstesinden geliriz" ifadelerini kullandı.