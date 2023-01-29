Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, icraatları ve tarzıyla sosyal medya platformu Twitter’da gündem oldu.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, icraatları ve tarzıyla sosyal medya platformu Twitter’da gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Bilecik’te ağırlayan Başkan Subaşı, Twitter’dan bu ziyaretin paylaşımını yaptı. Paylaşımın ardından Başkan Subaşı, Twitter’da gündem oldu. Birçok fenomenin de yorum ve alıntılama yaptığı tweet, saniyeler içinde yüzbinlerce etkileşim ve yüzlerce beğeni aldı. Başkan Subaşı’nın, İmamoğlu ile yaptığı paylaşım 5 milyona yakın etkileşim ve 13 bine yakın beğeni aldı.

Öte yandan Başkan Subaşı, Game Of Thrones dizisinde yer alan Khalesi karakterine benzetildi. Birçok fenomen hesap, Başkan Melek Mızrak Subaşı’nın güzelliği ve ünlü dizi karakterine benzerliği hakkında çok sayıda tweet attı.