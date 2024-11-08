Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Bir asırlık geçmişimizin ışığında, Türkiye ve Bursa için değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Bursa Zahire Borsası olarak başladığı hizmet yolculuğunda sayısız başarıya imza atan, kent ve ülke ekonomisine çok önemli katkılarda bulunan Bursa Ticaret Borsası, ’Asırlık Çınar’ unvanıyla taçlandırdığı 100. yılını unutulmaz bir geceyle kutladı. Bursa Ticaret Borsası Meclis Kâtip Üyesi ve TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sabriye Şen, Borsa’nın 100 yıllık tarihindeki değerlerine vurgu yaptı. Bursa’nın tarih boyunca ticaretin ve üretimin merkezi olduğunu kaydeden Şen, “Bursa Ticaret Borsası da bu zengin mirasa sahip, Bursa’nın kalbinde, ticaretin düzenlenmesi ve geliştirilmesi için önemli bir rol oynamıştır. Geride bıraktığımız bu yüzyıl boyunca, ticaret ve ekonomi, dinamik bir dünyada şekillenmiş, gelişmiş, evrilmiştir. Önümüzdeki 100 yıl, bu değişim ve dönüşümün çok daha büyük ve hızlı yaşanacağının habercisidir. Biz de Bursa Ticaret Borsası olarak, bu hızlı dönüşüm sürecinde üyelerimizin başarıya ulaşmaları için gerekli kaynakları, vizyonu ve desteği sağlamayı en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz” dedi.

Bursa TB’nin bir asırlık güçlü tarihine ve modern ticaretin gerekliliklerine uyum sağlama misyonuna dikkat çeken Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ise, “Bir asır önce Bursa ve Türkiye’nin geleceğine yön vermek üzere temelleri atılan Borsamız, bugün güçlü geçmişi, örnek projeleri ve yenilikçi çalışmalarıyla yalnızca şehrimize değil, ülkemize de değer katmaya devam etmektedir. Bugünkü başarılarımız yalnızca geçmişimizin bir ürünü değil, aynı zamanda geleceğe dair güçlü bir vizyonun yansımasıdır. 2013 yılından bu yana, üye sayımızı yaklaşık yüzde 200 oranında arttırarak, bugün bin 250 üyeye yükselttik. Yine bu dönemde işlem hacmimizi, değerli üyelerimizin gücüyle, 1 milyar liradan 40 milyar lirayı aşan bir seviyeye ulaştırarak, ülkemizde ticaret borsaları arasında ilk sıralarda yer alma başarısını gösterdik” ifadelerini kullandı.

Bursa’nın büyük bir tarım kenti olduğunu vurgulayan Başkan Özer Matlı, kentin ekonomisine otomotiv sektöründen sonra en büyük katkıyı sağlayan sektörün gıda olduğunu belirtti. Matlı, “Son 10 yılda Bursa’daki gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların şehir ekonomisine katkısı 6,5 milyar liradan 116 milyar liraya çıkarak yüzde bin 679 oranında artış göstermiştir. Bu gelişmeler, Bursa’nın ekonomik gücünü ve Bursa Ticaret Borsası’nın sektördeki büyüme rolünü açıkça ortaya koymaktadır. Şehrimizin ve üyelerimizin gıda alanındaki en önemli ihtiyaçlarından biri olarak gördüğümüz Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projemiz ile şehir içinde sıkışan firmalarımıza genişleme ve büyüme imkânı sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Milletvekilimiz Mustafa Varank’ın projeyi hızlandırmamız yönündeki çağrısıyla, Valimizin başkanlığında yürüteceğimiz bu proje ile Bursa’nın tarım ve gıda sektöründeki potansiyelini daha da ileriye taşımaya kararlıyız” dedi.

Bursa Ticaret Borsası’nın dijitalleşme ve sürdürülebilir ticaret alanındaki katkılarından bahseden Başkan Özer Matlı, yeni yüzyılda Bursa TB’yi daha dijital, çevik ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürme hedeflerine vurgu yaparak “Küresel ticaretin hızla değiştiği bu dönemde, üyelerimize dijital platformlarla yeni ticaret fırsatları sunmak, tarımda teknoloji odaklı projelerle sürdürülebilirliği güçlendirmek en büyük önceliklerimiz arasında” ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz da, bir asrı geride bırakan Bursa Ticaret Borsası’nın hem Bursa hem de Türkiye ekonomisi için büyük bir başarı hikayesi olduğunu söyledi. Bursa TB’nin kurulduğu günden bu yana üreticiden tüketiciye uzanan süreçte önemli bir aktör olduğunu dile getiren Yavuz, “Yüzyıl boyunca sadece Bursa’nın değil, ülkemizin tarım ve hayvancılık sektörünün büyümesine, gelişmesine ve çeşitlenmesine öncülük eden, örnek projelere imza atan Bursa Ticaret Borsası, bugün temsil ettiği birikimi Bursa’nın zengin kültür mirası ile harmanlayarak güçlü bir ticaret vizyonunu gözler önüne sermektedir” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, 100. yılını kutlayan Bursa Ticaret Borsası ile birlikte, kentin tarım ve ticaret potansiyelini daha ileri taşımak için önemli iş birliklerine imza attıklarını kaydetti. Saldız, “Borsamızın proje okulu olan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tarım ve hayvancılığın gelişmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her daim Borsamızın yanında olacağımıza söz veriyoruz. Bu köklü kurumun 100. yılını kutluyor, birlikte nice başarılı projelere imza atmayı temenni ediyorum” diye konuştu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Bursa Ticaret Borsası’nın 100 yıldan bu yana Bursa’nın tarım ve ticaretine büyük katkılar sağladığını dile getirdi. Bursa TB’nin bugün 1245 üyesiyle Türkiye’nin en köklü ticaret borsalarından biri olduğunu vurgulayan Gürcan, “Borsamızın bir özelliği de 12 ülkeden 38 ticaret borsasını bir araya getiren Avrupa Ticaret Borsaları Birliğinin üyesi olmasıdır. Bu da bizim için ayrıca bir gurur kaynağıdır. Yine aynı şekilde canlı hayvan, zeytin, zeytinyağı, koza ve ipekbaşta olmak üzere çeşitli gıda maddelerinin kotasyonuna tabi olduğu Bursa Ticaret Borsası’nın tescil işlem hacmi 2023 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 89 artışla 32,7 milyar liraya ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ise, ticaret borsalarının Türkiye’nin 22 yılda kat ettiği kalkınma ve demokrasi yolculuğunda adeta lokomotif görevi üstlendiğini dile getirdi. Bursa Ticaret Borsası’nın sahip olduğu deneyim, hayata geçirdiği projeler, Bursa’ya ve Türkiye’ye kazandırdığı çalışmalar ile gurur duyulan bir kurum olduğunu söyleyen Varank, “Gerçekten Bursa ekonomisi için, üreticisi için ve buradaki iş insanları için büyük bir gayret ortaya koyan Bursa Ticaret Borsası’nın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ve ülkemize kazandırdıkları için müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Eğer Bursa’da bir başarı hikayesi yazacaksak bunu hep birlikte yazacağız. Bu vesileyle Bursa Ticaret Borsası’nın 100. yılını kutluyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi. Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve protokol üyeleri daha sonra 100. yıl pastasını kesti. Program Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali tarafından gerçekleştirilen “Yeni Yüzyılda Ürün Borsacılığı: TÜRİB” başlıklı sunum ile devam eden program “Kozadan Kanatlananlar: Ticaretin Dönüştürücü Güçleri” ödül töreni ile son buldu.

Geceye Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Kırali ile ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkan ve yardımcıları, oda borsa başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Meslek Komitesi üyeleri, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Borsa üyeleri, Bursa iş dünyası ve çok sayıda davetli katıldı.