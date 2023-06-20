Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, VERİMDER Anadolu buluşmaları kapsamında Aydın’da yapılan toplantıda yaptığı konuşmada yenilenebilir enerji kullanımına dikkat çekti.

Yapılara Enerji Verimliliği Derneği ‘VERİMDER’ iklim değişikliği, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konusunda düzenlediği toplantıya konuşmacı olarak katılan Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, Türkiye’nin sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynakları bakımından Allah vergisi ciddi imkanları olmasına rağmen halen ülkemizin bu imkanlardan yeterince faydalanamadığını belirtti.

Aydın Sanayi Odası olarak, iklim değişikliği, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik gibi konuların günümüzün en önemli gündem maddelerinden biri olduğunun farkında olduklarını belirten Maraş, iş dünyası olarak üzerlerine düşen sorumlulukları ve bu konudaki fırsatları her zaman konuşmaya hazır olduklarını söyledi.

İklim değişikliğinin, dünya genelinde karşılaşılan büyük bir tehdit olduğunun kaydeden Maraş, “Artan sera gazı emisyonları, deniz seviyelerinin yükselmesi, aşırı hava olayları ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi sorunlarla karşı karşıyayız. Bu sorunlar sadece çevremizi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda ekonomik ve sosyal istikrarımızı da tehdit eder” dedi.

Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasının sonuçlarına göre elektrik tüketiminin 2025 yılında 380,2 Terawatt-saat, 2030 yılında 455,3 Terawatt-saat, 2035 yılında ise 510,5 Terawatt-saat seviyesine ulaşmasının beklendiğini ifade eden Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, “2022 yılında elektrik üretimimizin, yüzde 34,6’sı kömürden, yüzde 22,2’si doğal gazdan, yüzde 20,6’sı hidrolik enerjiden, yüzde 10,8’i rüzgardan, yüzde 4,7’si güneşten, yüzde 3,3’ü jeotermal enerjiden ve yüzde 3,7’si diğer kaynaklardan elde edilmiştir. 2023 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla ülkemiz kurulu gücü 104.496 MegaWatt’a ulaşmıştır. 2023 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla kurulu gücümüzün kaynaklara göre dağılımı; yüzde 30,2’si hidrolik enerji, yüzde 24,3’ü doğal gaz, yüzde 20,9’u kömür, yüzde 11’i rüzgâr, yüzde 9,5’i güneş, yüzde 1,6’sı jeotermal ve yüzde 2,5’i ise diğer kaynaklar şeklindedir. Ayrıca Ülkemizde elektrik enerjisi üretim santrali sayısı, 2023 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla, lisanssız santraller dahil 11.941’e yükselmiştir. Mevcut santrallerin 751 adedi hidroelektrik, 67 adedi kömür, 361 adedi rüzgar, 63 adedi jeotermal, 345 adedi doğal gaz, 9.863 adedi güneş, 491 adedi ise diğer kaynaklı santrallerdir. Bu istatistik bilgilerine baktığımızda, kısaca dikkatinizi çekmek istediğim konu; aslında yenilenebilir enerji kaynaklarında ülke genelinde hedeflenen kapasitenin çok uzağında olmamızdır” dedi.

“Aydın olarak ilk sıralardayız”

Konuşmasında Aydın’ı da değerlendiren Başkan Maraş, Aydın ilinin jeotermal, güneş ve rüzgar kaynaklı yenilenebilir enerji çeşitliliği ve potansiyeli bakımından Türkiye’de ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Maraş konuşmasının devamında; “Çünkü coğrafya, doğa ve mevsimler bize çok az bölgeye nasip olacak şekilde cömert davranmış. Ancak, yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde, enerjiye dönüşümde, doğa ve çevreye göre önceliklerin belirlenmesin de daha yapısal, teknik politikalar geliştirmekte geç kalıyoruz. Bu avantajlı durumun, yerelde sunduğu sosyal ve ekonomik katkısının tekrar gözden geçirilmesi ve buna göre tedbirler alınması gerekmektedir” dedi.