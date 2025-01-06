Son yıllarda ihracat rekorları kıran Aydın’da, üyelerinin ihracat potansiyelini artırmak amacıyla ’Gıda Projesi’ni hayata geçirdiklerini ifade eden Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Gökhan Maraş; "Üyelerimizin uluslararası pazarda daha güçlü olmalarını hedefliyoruz" dedi.

Aydın Sanayi Odası (AYSO), üyelerinin ihracat potansiyelini artırmak ve uluslararası pazarda daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla yüzde 75 hibe destekli UR-GE Gıda Projesi’ni hayata geçiriyor. AYSO Başkanı Gökhan Maraş, projenin Aydın sanayisine uluslararası rekabet gücünü artıracak önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı. Proje kapsamında, Aydınlı sanayicilere ihracat süreçlerinde avantaj sağlayacak kapsamlı destekler sunulacak. Bu destekler arasında eğitim programları, yurt dışı fuar katılımları, uluslararası pazar araştırmaları, ihracat odaklı danışmanlık hizmetleri, teknik ve sektörel analizler, iş geliştirme toplantıları ve rekabet gücünü artıran özel programlar yer alıyor. Başkan Maraş, projeye ilişkin yaptığı açıklamada “UR-GE Gıda Projemiz, sanayicilerimizin yurt dışı pazarlara açılma sürecini hızlandıracak. Eğitimden fuarlara, danışmanlıktan pazar araştırmalarına kadar birçok alanda üyelerimize rehberlik ederek, uluslararası pazarda daha güçlü olmalarını hedefliyoruz. Projeye tüm sanayicilerimizi davet ediyoruz” dedi.