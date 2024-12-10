Başkan Tamer Mandalinci, yağmur sonrası durum tespiti yapmak için Turgutreis Sanayi Sitesi’nde saha ziyareti gerçekleştirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirdiği saha ziyaretlerine bu hafta Turgutreis Sanayi Sitesi’nde devam etti. Turgutreis Sanayi ziyaretine AYDEM’in elektrik hatlarını yer altına alma çalışmalarını sürdürdüğü Zeyyad Mandalinci Caddesinden başladı. Bölgedeki çalışmanın yağmur nedeniyle geciktiğini belirten Başkan Mandalinci, bir hafta içerisinde bitmesi planlanan çalışma sonrasında yolun asfaltlanacağı bilgisini paylaştı. Başkan Mandalinci’ye ziyaretinde bölge muhtarları, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Esnaf ve vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetleri de yerinde inceleyen Başkan Mandalinci, özellikle yağmur suyu hattı ve mazgal taleplerini yerinde tespit etti. Şiddetli yağmur sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin bir an önce son bulması için ilgili müdürlere talimat verdi.

Çevre temizliği ve gelişigüzel park edilerek uzun süre yer işgal eden araçlarla ilgili de tespitlerde bulunan Başkan Mandalinci, sorunların hızlı çözümü için ilgili müdürlere talimat verirken kamu kurumlarından da destek istedi.

Başkan Mandalinci Gümüşlük Caddesi üzerinde bulunan esnafları da ziyaret ederek Turgutreis Sanayi ziyaretini tamamladı.