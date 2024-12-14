Bodrum Belediyesi, coğrafi işaretli Bodrum mandalini üretimini desteklemek ve yerel üreticinin yanında olmak amacıyla ilçe sınırları içerisindeki mandalina üreticilerinden satın almalara başladı. Başkan Mandalinci, satın alma için yapılan hasada eşlik etti.

Üreticiye destek olmak ve Bodrum mandalinine sahip çıkmak için Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Bitez, Müskebi, Dereköy, Bahçelievler, Gümüşlük ve Yalıkavak mahallelerinde bulunan 37 üreticiden 20 ton Bodrum mandalini satın alınarak festival hazırlıkları tamamlandı. Geri kalan 30 ton ise önümüzdeki günlerde yine Bodrum’un farklı mahallelerinde bulunan üreticilerinden satın alınarak planlanan şekilde dağıtılacak.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, festivalde dağıtımı yapılacak mandalinaların hasadına katılarak üreticilerle bahçelerinde bir araya geldi.

Satın alınan mandalinaların 20 tonu Bodrum Mandalin Festivali’nde, 20 tonu kent meydanlarında, 10 tonu ise muhtarlar aracılığıyla vatandaşlarla buluşacak.

“Bizleri var eden değerleri yaşatmak için çalışmaya kararlıyız”

Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan mandalin bahçelerindeki hasada katılan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Sevilay Yağlıdere ve ailesi ile gerçekleştirdiği hasadın ardından, “Biliyorsunuz ki Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzle beraber Bodrum Mandalininin yeniden ekonomik değerini kazanması için ve üreticilerimizin yüzünü erken hasat yaparak güldürmek için yola çıktık. Bu amaçla Bodrum’un farklı üreticilerinden, yerel üreticilerinden 50 ton Bodrum mandalini hasat ediyoruz. Bodrum mandalininin 20 tonunu pazar günü gerçekleştireceğimiz festivalimizde halkımıza ücretsiz sunacağız. Geri kalan 20 tonunu Bodrum’un mahallelerinde, meydanlarında yine halkımıza ücretsiz dağıtacağız. Kalan 10 tonunu ise muhtarlarımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine, talep eden vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırıyor olacağız. Bizler durmadan, yorulmadan, bizlere öğretilen, bizleri var eden değerleri yaşatmak için çalışmaya kararlıyız.” diyerek tüm Bodrumluları 15 Aralık Pazar günü (Yarın) Bitez’de gerçekleşecek Bodrum Mandalin Festivaline davet etti.

“Akdeniz meyve sineği tuzakları işe yarıyor”

Başkan Mandalinci, Münir Çaputcu’nun bahçesinde katıldığı hasatta ise, ağustos ayında düzenlenen Yeşil Bodrum Mandalini Hasat Etkinliğinde üreticilere ücretsiz dağıtılan Akdeniz Meyve Sineği Tuzaklarının da etkili olduğuna tanıklık ederek şunları söyledi:

“Bugün burada Akdeniz Meyve Sineği Tuzağının ne kadar faydalı ve ne kadar iyi çalıştığını görmüş olduk. Şu anda Turgutreis’te bir mandalin bahçesinde yerel üreticimizle birlikteyiz. Burada portakalımız var ve hiçbir şekilde bu meyve sineği zararlısından zarar görmemiş. İşte tarıma, üretime, üreticiye destek verince; teknolojiyle bu üretimi destekleyince ne kadar güzel hasat edildiğini bahçemizdeki mandalinden, portakaldan görüyorsunuz. Biz, Bodrum Belediyesi olarak yerel üreticiye verdiğimiz desteği teknoloji ile birleştirerek artırarak devam ettireceğiz”

Bahçe sahibi Münir Çaputcu, tuzağın sayesinde ilaçlama da yapmadıklarını belirterek ürün rekoltesinde de yeniden artış olduğunu sözlerine ekleyerek Başkan Mandalinci ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Üreticiler memnun

Bitezli mandalin üreticisi Yıldırım Kemal Yıllıkçı, Bodrum Belediyesinin son yıllarda tarıma yönelik çalışmalarından duyduğu memnuniyetini ifade ederek, “Annelerimiz, babalarımız bizleri bu narenciye bahçesinden elde ettikleri gelirlerle büyüttüler. Hem eğitimim hem de havacılıkla ilgili değişik görevlerim sırasında dünyanın narenciye yetiştiren aşağı yukarı her ülkesine gittim. Gönül ferahlığıyla söyleyebilirim ki dünyanın en aromatik, en lezzetli mandalinası Bodrum yerli mandalinası. Mandalinamızın kıymetini bilelim. Çok endemik, değişik bir tür olduğunu değerlendiriyorum. Belediyemizin yapmış olduğu destekleri takdirle ve teşekkürle karşılıyoruz” dedi.

Mandalinalar değer kazanıyor

Bitezli mandalin üreticisi Halil İbrahim Dumanlı ise şunları dile getirdi:

“Bu mandalin çok eskiden para ediyordu. Bizler, hep bu mandalin parasıyla okuduk, evlendik. Ama şu anda son zamanlarda pek para etmez oldu. Belediye iki seneden beri masraflarımızı kurtarmaya başladı. Belediyenin sayesinde mandalinlerimiz para etmeye başladı” dedi.

Bitez Mahallesinden Ayşe Kaçar ise, “Belediyemize teşekkür ediyorum, bizim mandalinimizi yabana götürmedikleri için, ziyan olmadığı için. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.