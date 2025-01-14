Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde yemek organizasyonu düzenlendi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen yemeğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, başkan yardımcıları, ilgili birim personelleri, yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Geceye katılan basın mensupları tek tek söz alarak düşünce ve duygularını paylaşırken Bodrum Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile iş birliğinde çalışmaları yürütmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği buluşmada, günün önemine dikkat çekilerek hayatını kaybeden ve cezaevinde bulunan meslektaşlar anıldı. Konuşmalarda, gazeteciliğin bir yaşam tarzı olduğu ifade edilirken doğru bilgiye ulaşmada sahada görev yapan gazetecilerin rolü ve önemi de konuşuldu. Gazetecilik mesleğinde karşılaşılan sorunların daha sık gündeme getirilmesi gerektiği ve ifade özgürlüğüne dikkat çekilerek toplumun bilgiye erişiminin temel bir hak olduğunun altı çizildi. 10 Ocak’ın hem gazetecilik mesleğinin hem de halkın bilgiye ulaşma hakkının önemine işaret eden bir gün olduğu hatırlatıldı.

Tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, konuşmasında şunlara değindi:

“Mesleğiniz son derece kutsal ve bir o kadar da zor bir meslek. Her türlü psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalan gazetecilerin yanlarındayız. Ne olursa olsun bu görevi ifa ederken kendinize güvenin, inanın ve doğru bildiklerinizi yazın. Güneş hiçbir zaman balçıkla sıvanmaz. Sizler insanların ufkunu, bu ülkeyi aydınlatmaya çalışıyorsunuz. Verdiğiniz doğru bilgilerle, halkı aydınlattığınız doğru haberler ve görsellerle çok ciddi bir farkındalık oluşturuyorsunuz. Görevim boyunca sizlerle beraber omuz omuza yürümeye ve çalışmaya devam edeceğim. Hepimiz güzel haberlerle anılan, ulusal ve uluslararası marka değeri daha da artan bir Bodrum istiyoruz.”

Başkan Mandalinci, 2025 yılının hem Bodrum hem de Türkiye için güzel olayların, yeniliklerin ve olumlu gelişmelerin yaşanacağı bir yıl olacağına inandığını sözlerine ekleyerek konuşmasına son verdi.