AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “11 ayın sultanı olan Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili’ne kavuşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “11 ayın sultanı olan Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili’ne kavuşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas mesajında şu ifadelere yer verdi; “Berat kelimesi bilindiği üzere kurtuluşa erme, refaha kavuşma, sıkıntı ve musibetlerden kurtulma anlamına gelmektedir. Birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği kandil geceleri ruhumuzu kötülüklerden arındırma ve ümitlerimizi tazelemek için bizlere bahşedilmiş büyük bir fırsattır. Ülkemizi derinden etkileyen deprem sebebiyle millet olarak bir süredir içerinde bulunduğumuz sıkıntılı dönemin en kısa zamanda sona ermesi, yeniden huzurlu ve sağlıklı günlere dönebilmemiz için dualarımız ülkemiz ve milletimiz için olacaktır. Bu mübarek gecede Yüce Allah’a yapacağımız dualarımızın, deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm islam alemine iyilik, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Berat Kandili’mizi en kalbi duygularımla tebrik ediyor, tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”