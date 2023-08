Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde YKS’de dereceye giren öğrencilerle düzenlenen programda konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Bu ülkenin iyi yetişmiş donanımlı insanlara ihtiyacı var. Bunlar da bu ülkenin seçkin ve başarılı çocukları. Bu çocuklarımızın hepsinin alanlarında en iyisi olması lazım” dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek EXPO Arasta Çarşısı’nda YKS’de dereceye giren öğrenci ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Mahçiçek, kahvaltı sonrası öğrenci ve ailelere hitaben nasihat konuşması yaptı.

Onikişubat Belediyesinin eğitime yaptığı hizmetleri de anlatan Başkan Mahçiçek, “Sizlerde mutlusunuz evlatlarınız ile guru duyuyorsunuz emin olun ki bizler de mutluyuz. Başarıyı tebrik etmemiz lazım onurlandırmamız lazım gururlandırmak lazım. Geçen yıl ki başarımız bizim dershanelerimizde yüzde 82 idi. Her yıl 80 bin kitap alırız ilkokul ikinci sınıftan itibaren 5’li setler halinde dağıtırız. Milli eğitim ile beraber küçük bir sınav yaparız ne kadar okumuş ne kadar anlamış diye. Pandemiden önce katılan öğrenci sayımız 72 bindi. Demek ki okutmalar işe yarıyor. Fiziki çalışmalar yaparız ama bu ülkenin iyi yetişmiş donanımlı insanlara ihtiyacı var. Bu anlamda belediyenin yapması gereken çok önemli şeyler var. Eğitim çalışmalarımızı bütün bunlara inandığımız için yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Çocuklarımıza dikkat edelim. Bizim bütün sermayemiz çocuklarımız. Arkamızdan bir Fatiha okularsa bizi o kurtaracak başka bir şey değil. Çocuklarımıza dikkat edeceğiz. Amiyane tabir ile ‘Saldık çayıra mevlam kayıra’ yok her an yanlarında olacağız inşallah” dedi.

Öğrencilerin hayatları boyunca başarılı olmaları gerektiğini belirten Başkan Mahçiçek, “Başarılı olmaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu ülkenin iyi yetişmiş donanımlı insanlara ihtiyacı var. Bunlar da bu ülkenin seçkin ve başarılı çocukları. Bu çocuklarımızın hepsinin alanlarında en iyisi olması lazım. Önce okulu bitirip sonra yüksek lisans yapacaklar, sonra doktora yapıp doçentlik profesörlük bilim adamlığı. Bunu kendimize hedef olarak koymamız lazım. ‘Biz bu işi yaparız hem de en iyisini yaparız’ dedirtmemiz lazım öz güvenimiz ve gayretimizle. Ailelerimiz var devletimiz var. ‘Biz fakiriz, bizim annemizin babamızın imkanı yok bizi nasıl okutacaklar’ demememiz lazım. Rızkı Allah veriyor biz değil. Kim aç kalmış, kim açıkta kalmış. Deprem bölgelerindeki çocuklarımıza artık kredi değil burs veriliyor” diye konuştu.

Sayısalda 177. Olan İlayda Çetin ise , “Burada bizim için çok emek verdiklerini gördüm. Başarımızda kesinlikle onların da payı var teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Abdülkadir Kara da, “Belediyemize teşekkür ederiz. Deprem şartlarında elimizden geleni yaptık. Umarım güzel bir hayatımız olur” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Mahçiçek, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.