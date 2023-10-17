Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Kuzu, ülke ve küresel ekonomik piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda yürütülen enflasyonla mücadelede Siirt iş dünyası olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın reel sektöre yönelik indirim çağrısını desteklediklerini söyledi. İş dünyasının desteğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Kuzu, “Mücadeleden taviz vermeden gerek indirim gerekse fiyat artışlarını durdurma adımlarına, Siirt iş dünyamızın büyük katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Sürdürülebilir ekonomik büyüme açısından büyük önem taşıyan fiyat istikrarının sağlanmasına destek olmak hepimizin sorumluluğudur. Siirt iş dünyası olarak tüm üyelerimizi, en az yıl sonuna kadar fiyatlarını artırmamaya ve imkanı olanları indirim yapmaya davet ediyorum” dedi.