Makamdaki çalışmaları ve zorunlu toplantılarının dışında tüm vaktini ilçe halkıyla geçirerek dertlerine çözüm bulan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Topdağı ve Dedeosman Mahallelerini ziyaret etti.

Makamdaki çalışmaları ve zorunlu toplantılarının dışında tüm vaktini ilçe halkıyla geçirerek dertlerine çözüm bulan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Topdağı ve Dedeosman Mahallelerini ziyaret etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Elgün, Dedeosman Mahalle Muhtarı Ramazan Derin ve Topdağı Mahalle Muhtarı Ömer Görbüz’ün eşlik ettiği Kuş, mahalle gezilerinin ilkini Topdağı Mahallesi’ne yaptı. Buradaki bir kahvehanede mahalle sakinleriyle çay içip sohbet eden ve taleplerini dinleyen Kuş, kendisine iletilen sorunları mutlaka çözeceklerini ifade etti.

Topdağı’nın ardından sosyo-ekonomik yönden zayıf vatandaşların yoğun şekilde yaşadığı Dedeosman Mahallesi’ne geçen Kuş, burada da mahalle sakinleri ve esnafla buluştu. Mahalle sakinlerinin evlerine de misafir olan Başkan Kuş, dar gelirli, kimsesiz, engelli ve hasta olduğu mahalle muhtarları ve Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce tespit edilmiş onlarca ailenin ihtiyaçlarının İyilik Merkezi tarafından karşılanması talimatı verdi.

Mahallelerini ve evlerini ziyaret etmesinden büyük memnuniyet duyan mahalle sakinleri, Kuş’a ve Eyyübiye Belediyesi çalışanlarına teşekkür ettiler.

Sahada olmaya, vatandaşların dertlerini dinlemeye ve taleplerini yerine getirmeye devam ettiklerini belirten Kuş, 3 Aralık 2022 Cumartesi günü Şanlıurfa’ya gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programlarına vatandaşları davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şanlıurfa’ya teşriflerini güçlü bir şekilde karşılayacaklarını kaydeden Kuş, “Çünkü Cumhurbaşkanımız gerçekten Şanlıurfa’ya pozitif ayrımcılık yapıyor. Şanlıurfa’nın dertleriyle dertlenen bir Cumhurbaşkanımız var. Bu sebepten dolayı Cumartesi günü saat 13.00’te Şanlıurfalı hemşerilerimizi miting alanına bekliyoruz” dedi.

Kuş’un mahallelerine yaptığı ziyarette dar gelirli aileleri ziyaret ettiğini ve sorunlarına çözüm bulduğunu ifade eden Dedeosman Mahalle Muhtarı Ramazan Derin de Başkan Kuş’a teşekkür etti.