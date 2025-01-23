Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Karapınar Mahallesi’nde gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşaatı tamamlanan 6 daire sahibine tapularını takdim etti.

Karapınar 2’inci Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 3 blok ve 39 daireden oluşan ilk bölümünde, 4 dairenin tapusu arsa sahiplerine verildi. Tapu teslim töreni, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un makamında düzenlendi. Törene katılan daire sahipleri, uzun yıllardır bekledikleri modern konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Başkan Kurt da projeyi başarıyla yürütmenin gururunu yaşadığını belirtti.

Başkan Kurt: "Karapınar artık modern bir yerleşim alanı”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, törende yaptığı konuşmada projeyle ilgili düşüncelerini dile getirerek, "Yıllardır süren mücadelenin sonunda Karapınar’da çok önemli bir dönüşüm gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza kaliteli, güvenli ve modern yaşam alanları sunduk. Kentsel dönüşüm projemizin bir parçası olarak, arsa sahiplerimize tapularını teslim etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Karapınar artık modern bir yerleşim alanı olacak. Bu proje diğerlerine örnek olsun" dedi.

Projeyi Odunpazarı A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirdiklerini ve depreme dayanıklı, modern mimarisiyle örnek bir yerleşim alanı sunduklarını vurgulayan Başkan Kurt, "Bu proje ile Karapınar, sadece yeni binalara kavuşmakla kalmayacak, aynı zamanda yaşam kalitesini artıran bir dönüşüm sürecinden geçecek" dedi.

Kentsel dönüşümün vatandaşlar için önemini dikkat çeken Kurt, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu projeyle birlikte Karapınar’ın hızla modern bir yerleşim alanına dönüşeceğinin altını çizdi.

Tapularına kavuşan Karapınar sakinleri de Başkan Kurt’a teşekkür etti. Karapınar sakinleri, “Umarım bu projelerin devamı gelir. Sizin başladığınız işi bitireceğinizi biliyorduk. Hiçbir kaygımız yoktu. Teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.