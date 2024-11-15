Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Spor Kulübü Atletizm Takımı’nın başarılı sporcularıyla buluştu. “Sporcularımız bizi her zaman, her yerde gururlandırıyor” diyen Başkan Kurt, genç atletlere öğütlerde bulunarak hem okulu hem de sporu ihmal etmemelerini istedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Spor Kulübü Atletizm Takımı’nın başarılı atletleri ile bir araya geldi. Aladdin Kafede gerçekleşen buluşmaya, Odunpazarı Spor Başkanı Adnan Evren Olcay, takım antrenörleri ve sporcular katıldı. Kendilerine verdiği destek için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür eden Odunpazarı Spor Kulübü Başkanı Adnan Evren Olcay, Eskişehir’de amatör spora destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

7 yılda 138 kupa, 614 ferdi madalya 14 milli sporcu

Buluşmada ilk olarak Odunpazarı Spor Kulübü Atletizm Takımı Antrenörü Serhat Kökten,

Atletizm Takımı’nın gerçekleştirdiği çalışmalar ve başarıları ile ilgili bilgi verdi. “Odunpazarı’nın her bir okulunda başarılı olan öğrencileri seçip, bir arada tutan, aynı çatı altında buluşturan Odunpzarı Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diyen Kökten, 7 yılda 138 kupa, 614 ferdi madalya kazandıklarına dikkat çekti. 14 de milli sporcu yetiştirdiklerini belirten Kökten, kulüplerinin her yıl ENKA Kulübüne birçok sporcu verdiğini dile getirdi. Bu öğrencilerin de yıl boyunca burs aldığını kaydeden Kökten, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) seçmelerine katılan sporcularından 19’unun başarılı olarak bakanlık bursu aldığını belirtti. Kökten, “Kulübümüz uluşabildiği kadar çok sporcuya ulaşmakta aynı zamanda elit sporcu da yetiştirmektedir. Katıldığımız LİG müsabakalarında ilk 5 dereceyi alan sporcularımız federasyon seçimlerinde delege hakkı kazanmışlardır. Sporcularımızın takibi ve antrenman süreçleri üniversiteye kadar takip edilmektedir. Su sistemle büyük oranda BESYO bölümlerine birçok öğrenci kazandırıldı. Başlangıçtan bugüne servis ve malzeme konusunda şartsız ve sınırsız destek sağlayan Başta Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt olmak üzere değerli yöneticilerimize teşekkür ederiz. Bu sistem olmasaydı faaliyetlerimiz belli bir kategoride okul sporları faaliyetleri ile sınırlı kalırdı. Kulübümüzün adını tüm Türkiye’ye ezberletmekten mutluyuz” diye konuştu.

“Eskişehir bir atletizm şehri olabilir”

Temel amaçlarının yeni neslin sporcu ve sağlıklı olması olduğunu belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bu sağlıklı yeni nesil ile de sağlıklı bir Türkiye ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bunun yolunun spor yapmak, okumaktan geçtiğini kaydeden Başkan Kurt, “Hem spor yapmak hem de okumak hepsinden önemli. Atletizm, bana göre bütün sporların anası. Atletizmi yapmayan, hiçbir sporu yapamaz. Atletizmde başarılı olan da kendi yeteneğine göre hangi branşı istiyorsa orada başarılı olma şansına sahip olur. Onun için sizin çalışmalarınızı önemsiyorum. Yıllardır bu işleri Serhat Kökten hocamızla organize etmeye çalışıyoruz. Sizlerin huzurunda kendisine teşekkür ediyorum. Mesleğini severek, kendini feda ederek bu işi yapan insan sayısı Türkiye’de çok az. Serhat hoca bu insanların başında gelenlerden, o nedenle kendisi ile birlikte bu işi büyütmek, daha da geliştirmek istiyoruz. Bu yıl Odunpazarı Spor Kulübü yapılanmasını biraz revize etti. Bu kadar kupayı pazara gitseniz bulamazsınız. Ama siz, her yıl onlarca kupa aldınız. 138 kupa almak demek, 138 kere başarılı olmak demek. Onun için hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Yılmadan, korkmadan, usanmadan çalışmaya devam edin. Sonuçta başaracağınıza eminim. Eskişehir bir atletizm şehri olabilir. Atletizmden Eskişehir’de pek çok kişi gelecek sağlayabilir. BESYO’lara girenler bunların en önemli örneklerinden. Sizin BESYO’ya girmeniz demek hayatınızın bir bölümünün, Mili Takıma girmeniz ise hayatınızın tamamının kurtulması demek. Onun için çok çalışın. Gayret edin ve hocalarınızın dediklerini yapın. Hem okulu hem de sporu ihmal etmeyin. Sizi seviyoruz. Başarılar diliyor ve gözlerinizden öpüyorum” dedi.