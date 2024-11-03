Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek, sorularını yanıtladı. Kurnaz, “Geleceğimizin teminatı gençlerimize en önemli tavsiyem, vatan için faydalı ve güzel işler yapmalarıdır" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşam Merkezi’nde OMÜ Genç Ofis tarafından düzenlenen ’Tecrübe Paylaşımı’ programında üniversite öğrencileriyle buluştu. Öğrenim hayatı, iş hayatı ve siyasi tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Başkan İhsan Kurnaz, öğrencilerden gelen sorulara da içtenlikle yanıt verdi.

Öğrencilere, gelecek planlamalarını doğru bir şekilde yapmaları ve eğitim hayatları sonrasında mutlu olacakları işlerde çalışmaları tavsiyesinde bulunan Başkan İhsan Kurnaz, "Öğrenim hayatımı tamamladıktan sonra, iş hayatıma başladım. İş hayatım devam ederken, bir yandan da siyasetle uğraştım. İlkadım’da AK Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüttüm. Bunun yanı sıra partimizin içerisinde çeşitli görevlerde bulundum ve son olarak hemşehrilerimizin de takdiriyle İlkadım’a belediye başkanı oldum ve ilçemize hizmet ediyorum. Sizler de hayatınızın bir döneminde, fikirleriniz ne olursa olsun, siyasetle uğraşın. Çünkü genç nesillerin, gelecekte ülkemize birçok faydasının olacağına inanıyor, bunu da siyasetle başaracağını düşünüyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimize en önemli tavsiyem, vatan için faydalı ve güzel işler yapmalarıdır. Türkiye’nin daha güçlü daha müreffeh daha çok üreten bir ülke olması sizlerin elinde. Önünüze gelen fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenizi ve başarılarla dolu bir geleceğiniz olmasını diliyorum" diye konuştu.