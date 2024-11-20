Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, temiz çevre ve sağlıklı bir gelecek için sıfır atık konusundaki projelerini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

İlkadım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevre bilincini artırmak ve atık yönetimine dikkat çekmek için ‘Atığını Azalt Doğayı Yaşat’ sloganıyla etkinlik gerçekleştirdi. 16-24 Kasım Avrupa Atık Azaltımı Haftası kapsamında organize edilen etkinlikte, Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 30 öğrenci ve 5 öğretmen ile birlikte Mahmur Dağı Mahallesi’ndeki piknik alanında geri dönüştürülebilir ve geri dönüştürülemeyen atıklar toplandı. Toplanan atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüm sürecine kazandırılacak.

Etkinlik çerçevesinde öğrencilere, ‘sıfır atık’ konulu bir eğitim verilerek, çevre bilinci aşılandı. Ayrıca, etkinlik kapsamında düzenlenecek seramik kupa yapım atölyesi ile sıfır atık konusundaki farkındalığın daha etkili bir şekilde desteklenmesi planlandı.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, sıfır atık ve temiz çevre çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü belirterek, “Temiz çevre ve sağlıklı bir gelecek için sıfır atık konusundaki projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Çevre kirliliğini önlemek ve vatandaşlarımızı geri dönüşüm alışkanlıklarına teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiğimiz ‘Kalkancı Sıfır Atık Mahallesi’ projemiz başarılı bir şekilde devam ediyor. Bunun yanı sıra, ilçemizde atık yağların ve atık pillerin toplanmasına yönelik çalışmalarımız da hız kesmeden devam ediyor” dedi.

Etkinlikte 150 kilogramı geri dönüştürülebilir, 100 kilogramı ise geri dönüştürülemeyen atıklar olmak üzere toplam 250 kilogram atık toplandı. Etkinlik, fotoğraf çekimi ile sona erdi.