Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 2024 yılının son altı ayında bin 125 kilo bitkisel atık yağın geri dönüşüme kazandırıldığına dikkat çekerek, “Belediye olarak ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında başlattığımız atık yağ toplama kampanyasına duyarlı İlkadımlı hemşehrilerimizin desteklerini bekliyoruz” dedi.

İlkadım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün, “Sıfır Atık” projesi kapsamında, atık yağların geri dönüşüme kazandırılması için başlattığı çalışma olumlu sonuçlar vermeye başladı. Konunun uzmanı lisanslı bir firma ile imzalanan protokol kapsamında İlkadım ilçesi sınırları içinde bulunan; evler, iş yerleri, restoranlar, okullar gibi birçok noktadan bitkisel atık yağlarının toplanması ve bu atıkların biyodizel üretimi gibi geri dönüşüm projelerine kazandırılması hedefleniyor. Yürütülen proje kapsamında, atık üreticilerine lisanslı araçlar ve personel ile hizmet verilecek. Bitkisel atık yağların toplanması, taşınması ve geri kazanımı aşamalarında, ilgili yönetmeliklere uygun şekilde hareket edecek olan firma, çevre kirliliğinin önlenmesinde önemli bir rol üstlenmiş olacak. Aynı zamanda ekonomik değeri olan atık yağların geri dönüştürülmesi sağlanarak sürdürülebilirlik açısından büyük bir fayda elde edilmiş olacak.

“Proje, ülke ekonomisine katkı sağlayacak”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ve toplanan atık yağların, ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirten İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “İlkadım Belediyesi olarak ’Sıfır Atık’a yönelik ilçemizde farkındalık oluşturmak için öncelikle pilot mahallelerde eğitim programları, okullarda bilgilendirme etkinlikleri, konut ve sitelerde konuya ilişkin bilinçlendirme programları gerçekleştireceğiz. Bu sayede İlkadımlı hemşehrilerimizi atık yağları doğru şekilde ayrıştırmaları konusunda bilinçlendireceğiz. Çevre koruma konusunda atmış olduğumuz bu adımla çevreye duyarlı bir toplum oluşturmayı amaçlıyoruz. Unutulmamalı ki; 1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebiliyor. Bu nedenle atık yağları mutlaka geri dönüşüme kazandırmalıyız. Şu an pilot bölge olarak Kalkancı Mahallemizde çalışmalarımızı yürütüyoruz. İşletmelerden ve vatandaşlarımızdan ricamız; bitkisel atık yağları biriktirerek, ‘Alo Atık’ hattı üzerinden lisanslı firmaya teslim etmeleri olacak. Bu konuda İlkadımlı hemşehrilerimizden yüksek bilinç ve anlayış bekliyoruz. İlkadım’ı çevreye duyarlı daha yaşanabilir bir hale getirmek için hep birlikte omuz omuza verip mücadele etmemiz gerekiyor. Ben bu konuda İlkadım’a ve dolayısıyla İlkadımlı hemşehrilerimize güveniyorum” ifadelerini kullandı.