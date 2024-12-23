Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “İlkadım’da hemşehrilerimizin de büyük bir duyarlılıkla katkı sağladığı Sıfır Atık Projelerimiz büyümeye devam edecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyon projesi olarak 2019 yılından itibaren Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında İlkadım Belediyesi tarafından hayat bulan projelere Samsun Valisi Orhan Tavlı’dan teşekkür geldi. İlkadım genelinde sıfır atık konusunda tüm kamu kurumları ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar ile hem vatandaşlar bilinçlendiriliyor hem de ülke ekonomisine büyük katkılar sağlanıyor. Samsun Valiliği ile de yürütülen projeler sonrası Vali Orhan Tavlı’dan Başkan Kurnaz’a teşekkür geldi.

“Sıfır Atık Projelerimiz büyümeye devam edecek”

Sadece İlkadım’da değil Türkiye genelinde giderek artan farkındalık ve bilince katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “Karadeniz’in en büyük ilçesi ve Samsun’un kalbi olarak gördüğümüz İlkadım’da hemşehrilerimizin de büyük bir duyarlılıkla katkı sağladığı Sıfır Atık Projelerimiz büyümeye devam edecek. Belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilen çok farklı alalarda geri dönüşüm projeleri devam ediyor. Bunların başında ‘Atığını Azalt Doğayı Yaşat’ sloganı ile başlattığımız proje vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bitkisel atık yağlardan pillere, metalden kağıt atıklara kadar belediyemizin tüm imkanları ile ülke ekonomimize büyük katkılar sağlamayı hedefliyoruz Bu hedefler doğrultusunda başta ilkokul ve ortaokullar olmak üzere çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirecek eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Esnaflarımız, sitelerde yaşayan vatandaşlarımız ve birçok apartman sakinlerimizin kolay ulaşabileceği ayrıştırma kutularını kullanıma sunduk. Bitkisel atık yağ kutularını ilçemizin birçok noktasında kullanıyoruz. Kısa zaman içerisinde vatandaşlarımızın geri dönüştürülebilen atıklarını toplamak amacı ile atık toplama otobüsümüz hizmete girecek. Bu ve bunlar gibi çok sayıda projemizi hayata geçirmeye devam ederken Samsun Valimiz Orhan Tavlı tarafından gelen teşekkürü mutluluk ve gururla tüm çalışma arkadaşlarım adına kabul ederken hassasiyetleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.