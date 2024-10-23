Samsunlu şair ve yazarlarla bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “Sizlerle birlikte program ve projeler yapmak istiyoruz. Bizim anlayışımızda halka hizmet Hakk’a hizmettir. Sanat ve sanatçı bizim başımızın tacı” dedi.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven ve şair yazarlarla Ihlamur Kafe Restoran’da düzenlenen programda bir araya gelen Başkan ihsan Kurnaz, “İlkadım Belediyesi olarak kültür, sanat ve sportif faaliyetleri önemsiyoruz. İlçemizin bu yöndeki potansiyeli yüksek. Köklü bir kültür ve sanat gelenekleri olan bir şehiriz. Ülkemizde adından söz ettiren çok sayıda yazar ve şairimiz mevcut. Belediye olarak şair, yazar ve fikir insanlarımızı okurlarla yüz yüze buluşturacak fikirlerini aktarmalarına imkan sağlayacak kitap fuarlarında bir araya getireceğiz. İlkadım’da sanata ve sanatçıya her zaman sahip çıkacağız” diye konuştu.