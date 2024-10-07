SAMSUN (İHA) – Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “Samsun’un Kalbi İlkadım için sorumluluklarımızı biliyor ve işlerimizi buna göre planlıyoruz” dedi.

İlkadım’da ulaşımın sorunsuz işlemesi için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tepecik Mahallesi’nde sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Başkan İhsan Kurnaz, kendilerine gelen her talebe dönüş yaptıklarını belirterek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Samsun’un kalbi İlkadım için sorumluluklarımızı biliyoruz”

İlkadımlılar için daha uzun ömürlü ve kullanışlı yollar inşa ettiklerini ifade eden Başkan Kurnaz, “Gözbebeğimiz İlkadım’da çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kılıçdede Mahallesi’nden Avdan’a, Hançerli Mahallesi’nden Tepecik’e kadar birçok noktada ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizin dört bir yanında ekiplerimiz ayak basmadık nokta bırakmıyor. Hedefimiz daha yaşanabilir ve konforlu bir İlkadım. Belediye olarak, Samsun’un Kalbi İlkadım için sorumluluklarımızı biliyor ve işlerimizi buna göre planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan aldığımız talep ve öneriler, ilçemizde yapılması gereken işlerin ilk basamağını oluşturuyor. Plan ve programımız dışında elimize notlar da ulaşıyor. Bu notların çözümü için de ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyorlar. İlçemizde yol yapım, bakım, onarım, sıcak asfalt, sathi kaplama ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Ulaşım ağımızın güçlü, uzun ömürlü ve konforlu olması için elimizden gelen tüm gayreti ve çabayı gösteriyoruz. İlkadım’ın ve İlkadımlıların her anında hep yanında olmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.