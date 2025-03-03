Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Ramazan ayı birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için en büyük fırsatlardan biridir. Ramazan ayı boyunca hemşehrilerimizle bir araya gelecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir camide teravih namazını kılarak mahalle sakinleriyle bir araya gelecek. Namaz sonrası cami cemaatiyle sohbet ederek vatandaşların taleplerini dinleyeceklerini belirten Başkan Kurnaz, Ramazan ayı süresince her akşam farklı bir mahallede belediye hizmetleriyle ilgili istişarelerde bulunacaklarını açıkladı.

Ramazan ayının ilk günü Kökçüoğlu Mahallesi Camii, ikinci günü ise Kadifekale Mahallesi Camii’nde teravih namazları sonrası mahalle sakinleriyle buluşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Ramazan ayı, paylaşmanın, birlik olmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadığımız bir aydır. Bizler de her akşam farklı bir camimizde hemşehrilerimizle bir araya gelerek bu manevi atmosferi birlikte yaşamayı planlıyoruz. Teravih namazlarımızın ardından vatandaşlarımızla sohbet ederek onların görüş ve taleplerini dinliyoruz. İlkadım’ın her mahallesine hizmet götürmek, halkımızın beklentilerini yerinde tespit etmek bizim önceliğimizdir. Hemşehrilerimizin samimiyeti ve içtenliği, bizim çalışma azmimizi daha da artırıyor. Bu vesileyle, Ramazan’ın huzurunu ve bereketini hep birlikte paylaşarak, ilçemizdeki birlik ve beraberlik duygusunu daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Ramazan ayının tüm hemşehrilerimize, ilçemize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.