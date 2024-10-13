Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kentsel dönüşüm hamlesinin yalnızca bir seçim vaadi olmadığını, kentsel dönüşümü İlkadım için olmazsa olmaz bir planlama olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Zeytinlik, Anadolu, Kökçüoğlu, Hastanebaşı ve Kadıköy Mahallesi’nde, kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi tarafından İlkadım’daki 5 mahallede yapılacak kentsel dönüşüm ile ilgili hazırlık sürecinin devam ettiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “Kentsel dönüşüme bu dönem mutlaka başlayacağız” dedi.

“Seçim için söylenmiş bir vaat değil”

Kentsel dönüşüm yapılacak mahallelerdeki vatandaşların rezerv dairelere taşınacağını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “Kentsel dönüşüm bizim için çok önemli. İlkadım için çok önemli. Diyebiliriz ki, olmazsa olmazımız. Bu proje, benim yalnızca seçim kampanyası döneminde ya da seçimden sonra söylediğim bir tespit değil. Büyükşehir belediye başkanımız da milletvekillerimiz de bakanımız da aynı hassasiyet içerisinde. Bu dönemde kentsel dönüşüme mutlaka başlayacağız. Hazırlıklarımız devam ediyor. Dönüşüme başlayabilmek için de yer temin etmek, boşaltmak gerekiyor. Kentsel dönüşüm yapılacak 5 mahallemizi sokak sokak gezdik. Zeytinlik, Anadolu, Kadıköy, Hastanebaşı ve Kökçüoğlu mahallelerimizi inceledik. TOKİ Başkanlığı, rezerv olarak kullanılmak üzere, yaklaşık 200 daire yapacak ve Samsun Büyükşehir Belediyesine devredecek. Bunun yanı sıra Kıran Mahallesi’nde de yaklaşık 350 dairelik alan büyükşehir belediyesine devrediliyor. Dolayısıyla mahallelerden 550 dairelik bir bölüm taşıyarak, dönüşüme başlayacağız. Kentsel dönüşüm bizim için olmazsa olmaz ve bu dönem kentsel dönüşüme mutlaka başlayacağız” diye konuştu.