Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, söz verdikleri gibi ilçenin çehresini değiştirmek için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Zorlu kış şartları öncesinde asfaltlama çalışmalarını tamamlamayı hedefleyen İlkadım Belediyesi ekipleri, asfalt uygulamalarına devam ediyor. İlçenin birçok noktasında asfalt çalışmalarını sürdüren ekipler, son olarak Derebahçe Mahallesi Semahane, Aksaray ve 910. Sokak’ta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Asfalt uygulamalarının tamamlanmasının ardından mahalledeki araç ve yaya trafiği rahatladı.

Mahallelerde devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Kurnaz, “Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizin sorunlarını tek tek tespit ederek müdahalelerde bulunuyoruz. Bu kapsamda mahallelerimizde sürdürdüğümüz asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımız ve mahalle muhtarlarımızın taleplerini de dikkate alarak belirlediğimiz program çerçevesinde asfaltlama, onarım ve tamirat işlemlerimiz aralıksız sürüyor. Söz verdiğimiz gibi İlkadım’ın çehresini değiştirmeye yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Amacımız, İlkadım’ın her mahallesini modern ve ulaşılabilir hale getirmek. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla mahallelerimiz yeni yollara, İlkadımımız prestijli caddelerine kavuşmuş olacak” dedi.