Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediye olarak temizliğe büyük önem verdiklerini belirterek, "İlkadım’ı temiz tutmak için ekiplerimiz gece-gündüz sahada çalışıyor" dedi.

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında temizlik çalışmalarına devam ediyor. Günlük olarak yürütülen temizlik faaliyetleriyle cadde ve sokaklar temiz hale getirilirken, vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşaması hedefleniyor. Ekipler, yolların süpürülmesi, çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesi ve kaldırım yıkama çalışmalarıyla ilçeyi her gün düzenli olarak temizliyor.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediye olarak temizliğe büyük önem verdiklerini belirterek, "Temiz bir çevre, sağlıklı bir yaşamın temelidir. İlkadım’ı daha güzel, daha yaşanabilir bir hale getirmek için ekiplerimiz gece gündüz sahada çalışıyor. Vatandaşlarımızın da bu duyarlılığı benimseyerek temiz bir çevre için bizlere destek olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

İlçe genelinde periyodik olarak süren temizlik çalışmalarında, özellikle ana arterler, pazar yerleri, meydanlar ve yoğun kullanılan sokaklar öncelikli olarak temizleniyor. Belediye ekipleri, çöplerin düzenli toplanmasının yanı sıra cadde ve kaldırımları da yıkayarak hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkarıyor.