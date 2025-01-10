Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçede bulunan mahalle muhtarlarını ziyaret ederek,"İlkadım’ı hep birlikte ileriye taşıyacağız" dedi.

Başkan İhsan Kurnaz, mahallelerin ihtiyaçlarını ve taleplerini yerinde dinliyor. Şu ana kadar Saitbey, Kale, Unkapanı, Kökçüoğlu ve Hastane Mahallelerini ziyaret eden Başkan Kurnaz, tüm mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunları ve çözüm önerilerini değerlendireceklerini belirtti. İlçede bulunan tüm mahalle muhtarlarını ziyaret etmeyi planladıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım’ın sorunlarını birlikte çözmek için muhtarlarla yakın bir diyalog içinde olacaklarını söyledi. Her mahallenin kendileri için ayrı bir değer taşıdığını belirten Başkan İhsan Kurnaz, "Bu ziyaretler vesilesiyle hem mevcut projeleri değerlendirecek hem de mahallelerimiz için yeni çözümler üreteceğiz" diye konuştu.

"Muhtarlarımız mahallelerin sesidir"

Saitbey Mahallesi Muhtarı Nevzat Seven, Kale Mahallesi Muhtarı Saime Tos, Unkapanı Mahallesi Muhtarı Erdinç Çiftçi, Kökçüoğlu Mahallesi Muhtarı Kemal Kindal ve Hastane Mahallesi Muhtarı Süheyla Şen’i ziyaret eden Başkan İhsan Kurnaz, mahallelerdeki alt yapı, üst yapı, sosyal alan ve çevre düzenleme gibi konuları ele aldı. Ziyaretlerde mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını dinleyen ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan İhsan Kurnaz, muhtarlarla yakın iş birliğinin önemine vurgu yaparak, “Mahallelerimizdeki ihtiyaçları yerinde tespit ederek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak çalışmalara öncelik veriyoruz. Muhtarlarımız, mahallelerinin nabzını en iyi tutan kişiler olarak bizim için çok değerli. Onlarla el ele vererek ilçemizin her köşesinde vatandaşlarımızın beklentilerine karşılık vermek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.