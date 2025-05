SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olduklarını ve bu iletişimi önemsediklerini belirtti.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı riyasetinde İlkadım Belediyesi’nin ev sahipliğinde AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı İlkadım’da devam ediyor. Üçüncüsü Karasamsun Mahallesi’nde gerçekleştirilen programda Başkan İhsan Kurnaz, vatandaşlardan gelen görüş, öneri ve talepleri dikkatle dinledi. Vatandaşlardan gelen her talebin dikkatle dinlenerek not alındığını ve çözümü için ilgili müdürlük, kurum ve kuruluşlara iletildiğini belirten Başkan İhsan Kurnaz, "Yerel yönetimlerle halk arasında güçlü bir bağ kurulması amacıyla hayata geçirilen ’Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programımızın üçüncüsünü Karasamsun Mahallemizde gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın talep, öneri ve sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm için hep birlikte güçlü adımlar atmak adına buluşmalarımıza diğer mahallelerimizde de devam edeceğiz. Bu anlayışla yürüttüğümüz hizmet yolculuğumuzda, vatandaşımızdan gelen her ses, her görüş ve her öneri bizlere yol haritası olmaktadır. Hemşehrilerimizden gelen her düşünce ve fikir, İlkadım’ın gelişimi ve daha yaşanabilir hale gelmesi için büyük önem taşıyor. Bu noktada bizler, istişare kültürüne son derece önem veriyoruz. İlkadım için çalışmalarımızı da bu istişarelerle elde ettiğimiz bilgiler ışığında yürütme gayreti içerisindeyiz" dedi.