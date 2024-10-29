İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılında İlkadım’a yakışır hizmetleri hemşehrilerimizle buluşturuyoruz" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediyecilik hizmetlerinin gece gündüz demeden devam ettiğini söyledi. İlkadım’ın her kesimden vatandaşlardan gelen fikirler doğrultusunda ortak akılla yönetildiğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Tüm çabamız, gayretimiz ve gücümüz İlkadım için. Yapılan her hizmeti, hayalimizdeki daha gelişmiş ve modern İlkadım’ı hayata geçirebilmek için sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Çabamız İlkadım için"

’Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ sözünden yola çıkarak belediyecilik hizmetlerini yerine getirdiklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıldönümünü kutladığımız ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hareket ettiğimiz bu önemli günlerde, bizler de belediyecilik noktasında hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Gücümüzü daima hemşehrilerimizden alıyoruz. Hayalimiz daha güçlü ve modern bir İlkadım ve bu noktada tüm ekiplerimiz ve idarecilerimiz sahadalar. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında İlkadım’a yakışır hizmetler devam ediyor. Çabamız, hemşehrilerimizin sanatta, sporda, sosyal ve kültürel alanlarda beklentilerini karşılamak. Bunun için tüm kamu kurumlarımızla ve merkezi hükümetimizle gerekli istişareleri yürütüyoruz. İlkadım için yapacak çok işimiz var. Hemşehrilerimizin her anında hep yanında olmayı sürdürüyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz" şeklinde konuştu.