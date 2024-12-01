Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “Sivil toplum kuruluşları ile ortak akıl yolunu benimseyerek İlkadım’ı birlik ve beraberlikte örnek bir ilçe yapacağız” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kavak Büyükçukur Mahallesi Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilen programa katıldı. Dernek üyeleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Kurnaz, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirecekleri projelerle hizmet etmek için ortak akıl ve birlikteliğe büyük önem verdiklerini söyledi.

Başkan İhsan Kurnaz yaptığı konuşmada, “Başta bizleri bu güzel buluşmada bir araya getiren Dernek Başkanımız Murat Başaran’a ve Belediyemiz Meclis Üyesi Davut Yolaydın’a teşekkür ederim. Ayrıca büyük bir ilgi gösteren dernek üyelerimizin bu yoğun katılımları da bizlere büyük bir mutluluk verdi. Ortak sevdamız İlkadım’a hizmet ederken başta vatandaşlarımız olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızla da her zaman bir arada olacağız. En doğru projeler ve en güzel hizmetlere ortak akılla karar vererek İlkadım’ı hak ettiği geleceğe taşıyacağız. Sivil toplum kuruluşları belediyeler için vatandaşla kurulacak iletişimde en doğru yollardan birini oluşturuyor. Bu yolu doğru kullanarak hem birlik ve beraberliğimizi güçlendiriyor hem de vatandaşımızı en iyi hizmetlerle buluşturuyoruz. Kısa zamanda sivil toplum kuruluşlarımızla kurduğumuz güçlü bağlar ile İlkadım’da büyük bir aile olmayı başardık. Bundan sonra da bu bağları güçlendirmeye ve ilçemize hizmete devam edeceğiz” diye konuştu.