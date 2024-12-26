Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Anadolu ve 19 Mayıs Mahalle Muhtarlarını ziyaret ederek mahallelerin ihtiyaçlarını ve devam eden projeleri değerlendirdi.

Muhtarlarla bir araya gelerek mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan İhsan Kurnaz, ziyaretlerde iş birliğinin önemine dikkat çekti. Anadolu Mahallesi Muhtarı Mehmet Ertaş’ı ve AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap’ın da katılımıyla, 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Burçin Karadağ’ı ziyaret eden Başkan Kurnaz, mahallelerin altyapı ve sosyal alan ihtiyaçlarını ele aldı. Görüşmelerde, mahallelerde yürütülen projeler ve gelecekte yapılacak çalışmalar da değerlendirildi.

Başkan İhsan Kurnaz yaptığı açıklamada, “Muhtarlarımız, mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi bilen, vatandaşlarımızla belediye arasında köprü görevi gören en önemli temsilcilerimizdir. Kendileriyle uyum içinde çalışarak İlkadım’ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirme hedefindeyiz” dedi.

Belediye olarak muhtarların taleplerine öncelik verdiklerini ve mahallelerin gelişimi için birlikte hareket ettiklerini ifade eden Kurnaz, “Vatandaşlarımızın huzur ve refahını artırmak için el ele vererek çok daha güzel işlere imza atacağız” diye konuştu.

Ziyaretlerin ardından Başkan İhsan Kurnaz, muhtarlara katkıları ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.