Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediye olarak kış şartları ve karla mücadeleye hazır olduklarını belirtti.

Kış mevsiminin etkisini göstermeye başlamasının ardından İlkadım Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin zorlu şartlarla mücadeleye hazır oldukları duyuruldu. İhtiyaç halinde yol tuzlama çalışmaları, yol açma çalışmaları, kaldırım temizleme çalışmaları ve benzeri hizmetleri vatandaşların mağduriyet yaşamadan ivedilikle yapılabileceğini belirten İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediyenin tüm birimleri ile hazır olduğunu söyledi.

“7 gün 24 saat hizmete hazırız”

Soğuk hava ve kar yağışının İlkadım’da bir çile değil, güzellik olarak yaşanması için 7 gün 24 saat hizmete hazır olduklarını vurgulayan İhsan Kurnaz, “Kış mevsiminin doğal seyrini göstermesiyle soğuk hava ve kar yağışına karşı hazırlıklarımızı tamamladık. Özellikle Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ulaşımda aksaklık yaşanmasına izin vermemek için başta yüksek bölgelerde bulunan mahallelerimiz olmak üzere buzlanmaya ve olası yol kapanmalarına karşı teyakkuz halinde. İlçe merkezimizde ise başta hastaneler olmak üzere ulaşımda ve yaya güvenliğinde hiçbir aksaklığa izin vermeyeceğiz. Ekiplerimiz ilçe genelinde tedbir alırken vatandaşlarımızdan gelen talepleri de anında değerlendirmek için hazır durumda. Her mevsim farklı bir güzelliği olan İlkadım’ımızın kışın da çile değil güzellikleriyle daha yaşanılabilir bir İlkadım olması için vatandaşımızın hizmetindeyiz” dedi.