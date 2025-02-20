İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, birlik ve dayanışma ruhunun önemine dikkat çekerek hizmet anlayışının temelinde ortak aklın rehber olacağını söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, hemşehri dernekleri tarafından düzenlenen etkinliklere katılmaya devam ediyor. Daha önce birçok hemşehri derneğinin buluşmasına katılan Başkan İhsan Kurnaz, son olarak İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen Geleneksel 3. Büyük Termeliler Buluşması’na katıldı. Buluşmada yaptığı konuşma ile hemşehri derneklerinin önemine vurgu yaparken derneklerle bir arada olmaya devam edeceklerini belirtti.

"İlkadım büyük bir aile"

Hemşehri dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarına büyük önem verdiği bilinen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz dernekler tarafından gerçekleştirilen buluşmalarda vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu belirtti. Son olarak katıldığı Geleneksel 3. Büyük Termeliler Buluşması’nda yaptığı konuşmada bu etkinliklerin önemine vurgu yaparak başladığı konuşmasında "Hemşehri derneklerimiz İlkadım’ın ve şehrin sosyal ve kültürel yapısının temel taşlarından biridir. Birlik ve dayanışma ruhunu en iyi şekilde yansıtırken hizmetlerimizde ortak aklı rehber yapmamıza imkân sağlaması yönüyle de büyük öneme sahiptir. Hemşehri derneklerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız ile bundan sonraki hizmetlerimizi de şimdiye kadar olduğu gibi omuz omuza ve dayanışma içinde sürdüreceğiz. İlkadım büyük bir aile ve bu büyük ailenin bir parçası olduğumuz için büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.